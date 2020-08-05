Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Во вторник, 11 августа, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. В этой связи большинство россиян интересует очень важный вопрос: когда препарат получит широкое распространение и поступит в гражданский оборот.

По информации «Московского комсомольца», из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава Российской Федерации следует, что первая отечественная вакцина в гражданский оборот поступит с первого января следующего года.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин признался, что одна из его дочерей была вакцинирована этим препаратом и перенесла его хорошо. По словам российского лидера, первая отечественная вакцина работает довольно эффективно и формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу.

Препарат уже начали производить на двух площадках. Параллельно с производством вакцина и дальше проходит клинические испытания.

В целом же в мире в работе около 140 вакцин.