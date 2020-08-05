Нейробиолог назвала необратимые последствия у переболевших коронавирусом

Коронавирус может продолжать воздействовать на организм человека даже спустя годы после выздоровления. Как показали исследования, у большого количества пациентов после излечения возникают осложнения -потеря обоняния, синдром хронической усталости и воспаление мозга. Помимо этого, возникают когнитивные нарушения. Эти последствия обусловлены прямым влиянием вируса на ткань мозга. Но существует и косвенное воздействие, которое возникает из-за инфекцирования эпителиальных клеток и сердечнососудистой системы.

Воздействие вируса на мозг - одно из самых серьезных последствий болезни. Так считает Натали Тронсон, нейробиолог из Мичиганского университета. Так, последствия для мозга, вызванные коронавирусом, включают миалгический энцефаломиелит - синдром хронической усталости - и синдром Гийена-Барре, который представляет собой аутоиммунное поражение периферической нервной системы.

По словам Тронсон, последствия обусловлены как прямым вирусным инфицированием тканей мозга, так и влиянием вируса посредством заражения эпителиальных клеток. Это приводит к неврологическим изменениям после излечения.

Эксперт также пояснила, что многие симптомы коронавируса связаны с защитными реакциями иммунной системы. Так, насморк является не прямым действием коронавируса, а реакцией на него иммунной системы. Недомогание, усталость, лихорадка возникают из-за активации иммунных клеток в головном мозге, пишет Хайтек+ .

Ранее специалисты Каролинского института в Швеции выявили несколько типов клеток, выполняющих важную роль в иммунном ответе на коронавирус. Они способствуют гипервоспалению, которое возникает при опасных случаях заболевания. Как оказалось, важную роль в развитии осложнений играют белые кровяные тельца - эозинофилы.