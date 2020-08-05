Эпидемиолог растолковал, что не дает коронавирусу проникать в организм

Сегодня, 10:25

Ольга Громова

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Эпидемиолог растолковал, что не дает коронавирусу проникать в организм
COVID-19

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев растолковал, чем можно объяснить различную тяжесть протекания заболевания коронавирусной инфекцией у пациентов. Факторы, которые препятствуют прониканию патогена в организм, он привел в интервью «Российской газете».

Мир узнал о новом коронавирусе SARS-CoV-2 в последний день минувшего года. 31 декабря Китай объявил о вспышке в Ухане. К 11 марта он распространился уже настолько, что ВОЗ объявила пандемию. Человечество вынуждено было на первых порах бороться в вирусом, о котором почти ничего не знало. Но сейчас, когда коронавирус с нами уже почти 8 месяцев, некоторые свои тайны он уже приоткрыл.

Так, у ученых и медиков имеются уже и пояснения тому, почему одни люди переносят коронавирус бессимптомно или как легчайшее недомогание, другие - очень тяжело, с месяцами реабилитации, третьи - умирают.

По словам Лебедева, реакция организма на коронавирус и тяжесть протекания заболевания зависят в том числе от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.

«На текущий момент исследователи изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения коронавирусного заболевания COVID-19, и тех, кто защищен своими генами», — сообщил он.

Известно, что полиморфизмы в гене, кодирующем белок ACE2, который новый коронавирус использует для проникновения в клетки, могут либо облегчить ему эту задачу, либо затруднить. Полиморфизмы - это мутации.

Реакция также может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA.

«Исследования продолжаются, и нас ждет еще очень много открытий, связанных с новым коронавирусом», — подытожил эпидемиолог.
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