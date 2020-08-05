Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия осенью школ в России

По мнению главного врача медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, российские школы не будут очагами распространения коронавируса после того, как дети приступят к учебе. При этом медик напомнил, что дети гораздо реже взрослых людей заражаются коронавирусной инфекцией: только примерно 5-7% из заболевших «короной» — младше 18 лет. Кроме того, у них болезнь протекает обычно в легкой форме.
Поэтому, даже если зараженный COVID-19 школьник придет на занятия, широкого распространения инфекции по учебному заведению все равно не будет. Правда, придется соблюдать меры социального дистанцирования.
Главврач также подчеркнул, что больше всего остерегаться нужно обычных сезонных вирусных инфекций.
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