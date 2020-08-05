Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия осенью школ в России

По мнению главного врача медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, российские школы не будут очагами распространения коронавируса после того, как дети приступят к учебе. При этом медик напомнил, что дети гораздо реже взрослых людей заражаются коронавирусной инфекцией: только примерно 5-7% из заболевших «короной» — младше 18 лет. Кроме того, у них болезнь протекает обычно в легкой форме.

Поэтому, даже если зараженный COVID-19 школьник придет на занятия, широкого распространения инфекции по учебному заведению все равно не будет. Правда, придется соблюдать меры социального дистанцирования.

«Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов в случае, если дети будут рассажены по разным партам», - добавил Тимаков.

Главврач также подчеркнул, что больше всего остерегаться нужно обычных сезонных вирусных инфекций.