Названы возможные признаки рака на его ранней стадии

В современном мире от рака умирают большое количество людей. Онкологические заболевания - самые распространенные.

Злокачественные опухоли могут образовываться на тканях многих органов человека. Коварное в этом то, что они развиваются незаметно и не всегда поддаются лечению. Лучший способ справиться с раком – заметить его на стадии, когда рост опухоли можно остановить.

Существуют некоторые достаточно простые симптомы, которые могут указывать на раннюю стадию болезни.

Американская онкологическая ассоциация советует обращать внимание на состояние кожи. Потемнение кожи, желтый оттенок кожи и белков глаз, покраснение отдельных участков кожи, кожный зуд, усиленный рост волос – эти признаки могут сигнализировать о развивающейся онкологии.

Характерным симптомом рака также может быть беспричинная потеря веса. Если человек потерял 5 и более килограмм без диет и упражнений, то ему стоит обратиться к врачу. Кроме того, онкозаболевания сопровождаются утомляемостью и лихорадками, пишет Профиль . В любом случае эксперты советуют обратиться за консультацией к специалисту, а не заниматься самолечением.