Осенний коронавирус станет для россиян более тяжелым

По мнению экспертов, осенняя волна коронавируса станет для россиян более тяжелой.

По прогнозам иммунолога, академика РАН, директора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна, осенью у россиян коронавирусное заболевание может протекать в более тяжелой форме, чем весной и летом. Такую оценку ситуации ученый дал в связи с неутихающим коронавирусом и приближающимися сезонными заболеваниями, такими как грипп, парагрипп, а также другими известными коронавирусами. Правда, ученый подчеркнул, что научно обоснованного ответа на этот вопрос пока дать невозможно.

Добавляет непредвиденности ситуации и тот факт, что, по оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в этом сезоне, скорее всего, будет циркулировать грипп с другими штаммами, от которых россияне еще не прививались.

Также большой вопрос вызывают люди, которые в прошедшую коронавирусную волну аккуратно соблюдали режим самоизоляции - нереально всю жизнь просидеть, изолировавшись.

На фоне этих аспектов иммунолог подчеркнул: «Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы».

Арег Тотолян уверен, что повсеместный жесткий карантин по всей России больше не актуален. Вспышки коронавирусной инфекции, которые будут отмечаться в различных населенных пунктах, резоннее купировать локальными ограничительными мерами, вроде закрытия школ, вузов и пр. Академик также отметил, что детальные обследования некоторых медиков, не один месяц проработавших в «красной» зоне, доказали тот факт, что есть некоторая категория людей, которые невосприимчивы к COVID-19.