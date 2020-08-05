Ученый: коронавирусом осенью заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

Осенью в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом. По мнению директора Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арега Тотоляна, это произойдет неизбежно.

Ученый считает, что это будет связано с концом отпускного периода и началом учебного и рабочего года. При этом увеличится плотность населения, что будет способствовать распространению инфекции.

Он призывает всех морально подготовиться к тому, что заболеть может каждый, и даже тот, кто изолировался от социальных контактов.

«Люди все-равно выйдут из своего "бункера" и вполне вероятно, что заболеют», - заявил изданию Интерфакс Тотолян.

При этом специалист считает, что такой ситуации, как в апреле, уже не будет, потому что у людей формируется коллективный иммунитет.

По данным исследования Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты", многие россияне опасаются нового коронавируса. При этом большинство граждан оптимистично настроены на выход из режима самоизоляции.