Ученый: коронавирусом осенью заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

Осенью в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом. По мнению директора Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арега Тотоляна, это произойдет неизбежно.
Ученый считает, что это будет связано с концом отпускного периода и началом учебного и рабочего года. При этом увеличится плотность населения, что будет способствовать распространению инфекции.
Он призывает всех морально подготовиться к тому, что заболеть может каждый, и даже тот, кто изолировался от социальных контактов.
При этом специалист считает, что такой ситуации, как в апреле, уже не будет, потому что у людей формируется коллективный иммунитет.
По данным исследования Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты", многие россияне опасаются нового коронавируса. При этом большинство граждан оптимистично настроены на выход из режима самоизоляции.
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