Медики назвали лучшие продукты для сердца, содержащие калий

Медики рекомендуют лучшие продукты для сердца, содержащие калий.
Ученые уверены: если организму не хватает калия, появляются проблемы с сердцем и сосудами. Поэтому в свой ежедневный рацион нужно включать такие продукты, где этот микроэлемент в достаточном количестве.
Например, картофель, бобовые культуры, йогурт. В запеченном картофеле есть вещества, значительно замедляющие старение мозга. В листовой зелени также много микроэлемента калия. Но рекордсменом оказались бобовые, в частности, фасоль и чечевица.
По словам экспертов, томатный сок, молоко, курага, изюм, натуральный йогурт и сливовый сок, а также бананы относятся к продуктам, богатым калием и рекомендованным медиками для поддержания необходимого баланса.
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