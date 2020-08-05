Медики назвали лучшие продукты для сердца, содержащие калий

Медики рекомендуют лучшие продукты для сердца, содержащие калий.

Ученые уверены: если организму не хватает калия, появляются проблемы с сердцем и сосудами. Поэтому в свой ежедневный рацион нужно включать такие продукты, где этот микроэлемент в достаточном количестве.

«Достаточное употребление калия снижает риск развития инсульта, в то время как его дефицит сопровождается частой слабостью, мышечной болью, нарушениями сердечного ритма», - уверяют медики.

Например, картофель, бобовые культуры, йогурт. В запеченном картофеле есть вещества, значительно замедляющие старение мозга. В листовой зелени также много микроэлемента калия. Но рекордсменом оказались бобовые, в частности, фасоль и чечевица.

По словам экспертов, томатный сок, молоко, курага, изюм, натуральный йогурт и сливовый сок, а также бананы относятся к продуктам, богатым калием и рекомендованным медиками для поддержания необходимого баланса.

А диетологи добавили для любителей чая и кофе: «Калий содержится и в чае, кофе, но в небольшом количестве. Добавив сливки или молоко, вы повысите его содержание».