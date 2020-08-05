Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал рекомендации по поводу вакцинации от коронавируса. В частности, он рассказал о том, кому она противопоказана. Прежде всего, вакцинировать нельзя при аллергических реакциях, плохом самочувствии и высокой температуре. По словам эксперта, если у человека прививки вызывают осложнения, врач должен об этом знать. При этом Альтштейн отметил, что пожилых людей вакцинировать можно, но только при нормальном самочувствии.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, завершились. А вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», уже проходит клинические исследования.

Массовая вакцинация населения запланирована на октябрь, пишет Говорит Москва .

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что частицы коронавируса в вакцине организму вреда не нанесут, но они могут вызывать дискомфорт из-за того, что иммунная система начинает активнее работать. В связи с этим может подняться температура, но в такой ситуации поможет таблетка парацетамола.