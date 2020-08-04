Найдено уязвимое место коронавируса

Американские ученые из Университета штата Канзас заявили о том, что им удалось выявить уязвимое место коронавируса. О результатах своего исследования они рассказали на страницах научного издания Science Daily, передает Лента.Ру .

Оказалось, что 3С-подобная протеаза, известная как 3CLpro, является основным ферментом в распространении SARS-CoV-2 по организму.

Лабораторные исследование на мышах были проведены с использованием ингибитор протеаз, которые выявили при изучении коронавируса MERS. Это позволило обнаружить слабое место, а также создать терапевтическое средство, которое останавливает репликацию вируса.

Ученые утверждают, что определенный набор лекарственных средств может блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей. Препараты, о которых идет речь, запатентованы и лицензированы компанией Cocrystal Pharma. Специалисты заявили, что необходимо проверить эффективность лекарственных средств на людях.

Отметим, ранее ученые из США заявили о том, что препарат боцепревир, используемый при гепатите С, и антивирусный препарат GC-376 показали эффективность против вирусной протеазы Mpro. Их, предполагают исследователи, потенциально можно использовать для блокирования распространения коронавируса в организме.