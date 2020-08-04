Найдено уязвимое место коронавируса

Сегодня, 10:40

Анна Лисова

0

Image 16+
Найдено уязвимое место коронавируса
Лабораторные исследования

Американские ученые из Университета штата Канзас заявили о том, что им удалось выявить уязвимое место коронавируса. О результатах своего исследования они рассказали на страницах научного издания Science Daily, передает Лента.Ру.

Оказалось, что 3С-подобная протеаза, известная как 3CLpro, является основным ферментом в распространении SARS-CoV-2 по организму.

Лабораторные исследование на мышах были проведены с использованием ингибитор протеаз, которые выявили при изучении коронавируса MERS. Это позволило обнаружить слабое место, а также создать терапевтическое средство, которое останавливает репликацию вируса.

Ученые утверждают, что определенный набор лекарственных средств может блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей. Препараты, о которых идет речь, запатентованы и лицензированы компанией Cocrystal Pharma. Специалисты заявили, что необходимо проверить эффективность лекарственных средств на людях.

Отметим, ранее ученые из США заявили о том, что препарат боцепревир, используемый при гепатите С, и антивирусный препарат GC-376 показали эффективность против вирусной протеазы Mpro. Их, предполагают исследователи, потенциально можно использовать для блокирования распространения коронавируса в организме.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Риск заразиться коронавирусом у медиков почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

Вчера, 18:54

В Петербурге случаи летального исхода от коронавируса увеличились в четыре раза

Вчера, 11:13

Ученые назвали лучший витамин для здоровья мозга

4-08-2020, 23:04

Медики и учителя первые получат в октябре прививку от коронавируса

4-08-2020, 22:14

Врач-кардиолог назвала простой способ снизить уровень холестерина без лекарств

4-08-2020, 14:58

Диетологи советуют заменить фруктовые смузи на овощные

4-08-2020, 10:16

Роспотребнадзор: осенью в РФ придут три обновленных штамма гриппа

4-08-2020, 09:23

Ученые нашли гормоны, которые защищают от коронавируса

4-08-2020, 08:53

В Челябинской области выявлен очаг птичьего гриппа

3-08-2020, 18:30

Полезный для похудения завтрак назван

3-08-2020, 18:28

Рошаль пандемию коронавируса назвал репетицией биологической войны

3-08-2020, 10:52

Как похудеть: 7 лайфхаков от врачей-диетологов

3-08-2020, 07:52

Необычное средство от аллергии назвал доктор Мясников

2-08-2020, 21:21

Доктор Мясников назвал храп одной из причин диабета

2-08-2020, 12:43

Диетолог рассказала о вреде резкого похудения

2-08-2020, 10:20

Названы витамины, которые нужно пить перенесшим коронавирус людям

2-08-2020, 09:16

Вирусолог объяснил, почему жара не замедляет распространение коронавируса

1-08-2020, 20:07

Вирусолог считает, что массовая вакцинация приведет к увеличению заболеваемости

1-08-2020, 15:42

Три главных «ночных» признака диабета назвали медики

1-08-2020, 13:58

Названа опасность абрикосов и персиков для некоторых людей

31-07-2020, 22:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров