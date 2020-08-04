Швеция обеспокоена планами РФ по массовой вакцинации от коронавируса

Сегодня, 09:54

Анна Лисова

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Швеция обеспокоена планами РФ по массовой вакцинации от коронавируса
Вакцина от коронавируса

На страницах шведского издания Svenska Dagbladet эксперты рассказали о своей обеспокоенности касательно планов России провести уже осенью массовую вакцинацию населения от коронавируса. Перевод этой статьи представил портал ИноСМИ.

По их мнению, вряд ли российским ученым уже удалось достаточно тщательно исследовать вакцину, которую они создали.

Издание отмечает, что российские власти намерены одобрить вакцину уже в августе. До этого момента вакцина еще не будет утверждена ни в одной стране мира. Разрешение на использование своих вакцин в других странах надеются получить хотя бы к концу текущего года. В России же массовая вакцинация может быть запущена еще до завершения третьей стадии клинических испытаний, на которой обычно и выявляются основные побочные эффекты новых препаратов.

Портал clinicaltrials.gov сообщает, что в России вакцина была протестирована лишь на 80 пациентах. Профессор биомедицинского анализа Каролинского института Матти Сэлльберг считает, что это слишком мало, чтобы перейти к массовому использованию вакцины.

«Одобрять вакцину, опробовав ее менее чем на 80 пациентах, — так точно не делают. Чтобы понять, работает ли она, нужно вакцинировать тысячи. Только тогда будет получено правильное представление о действии вакцины и ее побочных эффектах», — заявил Сэлльберг.

Он подчеркнул, что эффективность вакцины можно определить только после широких клинических испытаний. Важно также учитывать, что побочные эффекты могут проявиться не сразу. Так уже было с вакциной от свиного гриппа: многие дети и молодые люди, сделавшие прививку, спустя несколько лет заболели нарколепсией, напомнил ученый.

Такого же мнения придерживается также вакцинолог Каролинского института Али Миразими. Он считает, что российские ученые предоставили очень мало данных о процессе работы над вакциной. Поэтому Миразими настаивает на необходимости проведения более широких клинических испытаний.

Эксперты обеспокоены также и методикой тестирования вакцины в России. Сообщалось, что вакцину испытывали на военных, но было ли это испытание добровольным, не уточняется.

По словам западных ученых, стоит учитывать, что для России спешка в применении вакцины может быть оправдана только тем, что в этой стране число заболевших приближается к 1 млн. Возможно в такой ситуации стоит рискнуть, но важно, чтобы польза всегда превышала опасность.

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