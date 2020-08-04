Швеция обеспокоена планами РФ по массовой вакцинации от коронавируса

На страницах шведского издания Svenska Dagbladet эксперты рассказали о своей обеспокоенности касательно планов России провести уже осенью массовую вакцинацию населения от коронавируса. Перевод этой статьи представил портал ИноСМИ .

По их мнению, вряд ли российским ученым уже удалось достаточно тщательно исследовать вакцину, которую они создали.

Издание отмечает, что российские власти намерены одобрить вакцину уже в августе. До этого момента вакцина еще не будет утверждена ни в одной стране мира. Разрешение на использование своих вакцин в других странах надеются получить хотя бы к концу текущего года. В России же массовая вакцинация может быть запущена еще до завершения третьей стадии клинических испытаний, на которой обычно и выявляются основные побочные эффекты новых препаратов.

Портал clinicaltrials.gov сообщает, что в России вакцина была протестирована лишь на 80 пациентах. Профессор биомедицинского анализа Каролинского института Матти Сэлльберг считает, что это слишком мало, чтобы перейти к массовому использованию вакцины.

«Одобрять вакцину, опробовав ее менее чем на 80 пациентах, — так точно не делают. Чтобы понять, работает ли она, нужно вакцинировать тысячи. Только тогда будет получено правильное представление о действии вакцины и ее побочных эффектах», — заявил Сэлльберг.

Он подчеркнул, что эффективность вакцины можно определить только после широких клинических испытаний. Важно также учитывать, что побочные эффекты могут проявиться не сразу. Так уже было с вакциной от свиного гриппа: многие дети и молодые люди, сделавшие прививку, спустя несколько лет заболели нарколепсией, напомнил ученый.

Такого же мнения придерживается также вакцинолог Каролинского института Али Миразими. Он считает, что российские ученые предоставили очень мало данных о процессе работы над вакциной. Поэтому Миразими настаивает на необходимости проведения более широких клинических испытаний.

Эксперты обеспокоены также и методикой тестирования вакцины в России. Сообщалось, что вакцину испытывали на военных, но было ли это испытание добровольным, не уточняется.

По словам западных ученых, стоит учитывать, что для России спешка в применении вакцины может быть оправдана только тем, что в этой стране число заболевших приближается к 1 млн. Возможно в такой ситуации стоит рискнуть, но важно, чтобы польза всегда превышала опасность.