Некоторые грибы способны подавлять раковые клетки

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) совместно со своими коллегами из КНР установили, что отдельные виды уральских грибов, которые произрастают на деревьях, могут подавлять раковые клетки.

Трутовые грибы обладают антиоксидантными свойствами, оказывающими стимулирующий и ингибирующий эффект по отношению к различным процессам в клетках. Такой вывод сделали эксперты Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ.

Экстракты грибов не оказывают токсического действия на здоровые клетки организма. Они подавляют только злокачественные клетки. Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что несколько образцов грибов оказывали ингибирующее влияние на рост и размножение раковых клеток. При этом грибы в медицине применяются с осторожностью, поскольку их свойства недостаточно изучены.

Участница исследования Ирина Киселева рассказала, что лечение грибами наиболее распространено в Китае. При этом, в России трутовик скошенный и чага также применялись при лечении опухолевых заболеваний, а также в качестве средств для укрепления иммунитета.

Специалист отметила, что современной медициной доказано содержание в чаге противоопухолевых компонентов.