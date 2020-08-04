Названы факторы, повышающие риск рака в 30 раз

К факторам, повышающим риск развития рака в 30 раз, относятся курение и злоупотребление алкоголем. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Врач отметил, что нередки случаи возникновения рака в генетически здоровых семьях. Позже выясняется, что там имели место вредные привычки. Он уточнил, что организм человека после прекращения курения восстанавливается не ранее, чем через 10 лет.

Каприн утверждает, что к генетически обусловленным онкологическим заболеваниям относятся только 15% из общего количества. Чаще всего мутации в клетках возникают из-за образа жизни. При этом с возрастом риск развития онкологии увеличивается, что связано с ослаблением противоопухолевого иммунитета. Так, начиная с 65-летнего возраста число мутаций, против которых бессилен иммунитет, повышается на 10% каждые 5 лет жизни.

Ранее сообщалось, что онкология занимает второе место по причинам смертности во всем мире. Медики настоятельно рекомендуют проходить профилактические осмотры тем, кто входит в группу риска по развитию рака тех или иных локализаций.