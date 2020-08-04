Названы факторы, повышающие риск рака в 30 раз

Вчера, 23:20

Анна Морозова

0

Image 16+
Названы факторы, повышающие риск рака в 30 раз

К факторам, повышающим риск развития рака в 30 раз, относятся курение и злоупотребление алкоголем. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Врач отметил, что нередки случаи возникновения рака в генетически здоровых семьях. Позже выясняется, что там имели место вредные привычки. Он уточнил, что организм человека после прекращения курения восстанавливается не ранее, чем через 10 лет.

Каприн утверждает, что к генетически обусловленным онкологическим заболеваниям относятся только 15% из общего количества. Чаще всего мутации в клетках возникают из-за образа жизни. При этом с возрастом риск развития онкологии увеличивается, что связано с ослаблением противоопухолевого иммунитета. Так, начиная с 65-летнего возраста число мутаций, против которых бессилен иммунитет, повышается на 10% каждые 5 лет жизни.

Ранее сообщалось, что онкология занимает второе место по причинам смертности во всем мире. Медики настоятельно рекомендуют проходить профилактические осмотры тем, кто входит в группу риска по развитию рака тех или иных локализаций.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Риск заразиться коронавирусом у медиков почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

Вчера, 18:54

В Петербурге случаи летального исхода от коронавируса увеличились в четыре раза

Вчера, 11:13

Ученые назвали лучший витамин для здоровья мозга

4-08-2020, 23:04

Медики и учителя первые получат в октябре прививку от коронавируса

4-08-2020, 22:14

Врач-кардиолог назвала простой способ снизить уровень холестерина без лекарств

4-08-2020, 14:58

Диетологи советуют заменить фруктовые смузи на овощные

4-08-2020, 10:16

Роспотребнадзор: осенью в РФ придут три обновленных штамма гриппа

4-08-2020, 09:23

Ученые нашли гормоны, которые защищают от коронавируса

4-08-2020, 08:53

В Челябинской области выявлен очаг птичьего гриппа

3-08-2020, 18:30

Полезный для похудения завтрак назван

3-08-2020, 18:28

Рошаль пандемию коронавируса назвал репетицией биологической войны

3-08-2020, 10:52

Как похудеть: 7 лайфхаков от врачей-диетологов

3-08-2020, 07:52

Необычное средство от аллергии назвал доктор Мясников

2-08-2020, 21:21

Доктор Мясников назвал храп одной из причин диабета

2-08-2020, 12:43

Диетолог рассказала о вреде резкого похудения

2-08-2020, 10:20

Названы витамины, которые нужно пить перенесшим коронавирус людям

2-08-2020, 09:16

Вирусолог объяснил, почему жара не замедляет распространение коронавируса

1-08-2020, 20:07

Вирусолог считает, что массовая вакцинация приведет к увеличению заболеваемости

1-08-2020, 15:42

Три главных «ночных» признака диабета назвали медики

1-08-2020, 13:58

Названа опасность абрикосов и персиков для некоторых людей

31-07-2020, 22:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров