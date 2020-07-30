Риск заразиться коронавирусом у медиков почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

Сегодня, 18:54

Александр Зуев

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Риск заразиться коронавирусом у медиков почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова отметила, что дополнительные деньги при заражении медиков коронавирусом должны выплачиваться безоговорочно. Как она подчеркнула, у медработников, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом, риск заразиться в 11,6 раза выше, чем у представителей других профессий. Даже если учесть, что медики чаще проходят тестирование, то риск подхватить инфекцию у медицинского персонала в 3,4 раза выше, чем у  граждан, которые не связаны с медициной, заметила эксперт.

Отметим, что  группа исследователей  проанализировала данные почти 2 млн человек, которые не имеют отношени к медицине, а также около 100 тысяч медработников из США и Великобритании. В итоге оказалось, что больше всех рискуют заразиться медики, особенно афроамериканского и испанского происхождения, а также представители коренных народов США.

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