Ученые назвали лучший витамин для здоровья мозга

Возрастные изменения рано или поздно происходят со всеми. Здоровье мозга, как в целом и организма человека, с возрастом ослабевает. По этой причине ухудшаются когнитивные функции и концентрация внимания, а также слабеет память. Угасание когнитивных способностей может достигать степени деменции - приобретенного слабоумия.

Известно, что часть системы головного мозга - гиппокамп играет важную роль в обучении и памяти. Гиппокамп, который располагается в височной доле, довольно пластичен, но уязвим к раздражителям и страдает от неврологических и психических расстройств. Но, как заявили американские ученые, в природе существуют вещества, способные снизить риск возникновения деменции. Усилить работу гиппокампа можно с помощью природного антиоксиданта - ресвиратрола, который содержится в кожуре пурпурных и красных фруктов, таких как виноград, малина и черника. Помимо этого, источником этого вещества являются шоколад, арахис и красное вино.

Ресвиратрол, который обладает противоопухолевыми свойствами, быстро выводится из организма. Также это вещество регулирует пластичность гиппокампа и смягчает влияние на него различных болезней. Ресвиратрол благотворно влияет на память и метаболизм глюкозы, а также снижает уровень гликированного гемоглобина и жира в организме.