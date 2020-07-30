Медики и учителя первые получат в октябре прививку от коронавируса

Практически все страны мира пытаются найти вакцину от коронавирусной инфекции. Шведские ученые обеспокоены заявлением России о начале осенью массовой вакцинации. Они боятся, что российские ученые не совсем тщательно изучили возможные побочные реакции от прививки.

Вакцинацию от COVID-19 в России начнут с врачей и учителей. Так заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Однако корреспондент SVT в России Берт Сундстрем думает иначе. Он уверен, что российские ученые забегают вперед в ходе проведения опытов. Об этом 3 августа стало известно от новостного агенства SVT Nyheter.

Препарат, разработанный в центре Гамалеи прошел успешно клинические испытания. Поэтому с октября будет планироваться начало вакцинации. В первую очередь вакцина будет доступна определенным категориям граждан, в их числе окажутся учителя и медики, а также будут продолжены наблюдения за прошедшими процедуру добровольцами.

Люди, которые были привиты данной вакциной в режиме ее тестирования, на сегодня чувствуют себя нормально. Препарат сейчас находится в процессе прохождения сертификации и находится в ожидании получения регистрационного удостоверения. После его получения, его можно будет использовать массово и повсеместно.

Третья фаза испытаний вакцины в России запланирована на август. После прохождения этой фазы можно будет точно сказать, насколько эффективен препарат и выявить побочные явления.