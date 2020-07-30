Диетологи советуют заменить фруктовые смузи на овощные

Сегодня, 10:16

Сергей Нилов

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Диетологи советуют заменить фруктовые смузи на овощные
Овощные смузи

Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала заменить употребление фруктовых смузи на овощные. Для приготовления рекомендуется использовать соковыжималки холодного отжима. Добавление листьев салата, авокадо, сельдерея, огурцов, сока лимона или лайма и заправка нерафинированным оливковым или льняным маслом, сделают смузи обогащенным полезными веществами и минералами, клетчаткой, щелочными эквивалентами. При употреблении этих составляющих укрепляется иммунитет и увеличивается скорость обмена веществ.

Употреблять напиток лучше всего не позже, чем через 15 минут после его приготовления. Так, вы не дадите выйти из него полезным веществам. Однако, нельзя употреблять смузи на голодный желудок.

Людям с нарушенным углеводным обменом и склонным к полноте, фрукты в рацион лучше включать целыми и тщательно их пережевывать. Лучше всего фруктовые перекусы делать между основными приемами пищи. Дневная доза составляет не более 400 граммов.

Врач-диетолог Сергей Обложко порекомендовал объединить полезные и вкусовые качества. Этого можно добиться, приготовив фруктово-овощной смузи. Лето для этого самая лучшая пора, так как есть возможность данный напиток готовить в различных комбинациях.

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