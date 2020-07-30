Роспотребнадзор: осенью в РФ придут три обновленных штамма гриппа

Сегодня, 09:23

Ольга Громова

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Роспотребнадзор: осенью в РФ придут три обновленных штамма гриппа

Осень 2020 года в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В. Из них три будут обновленными. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает агентство ТАСС.

Ранее глава ведомства Анна Попова в своем заявлении указала, что в страну осенью придут вирусы гриппа, от которых россияне не привиты.

«Касательно новых ожидаемых штаммов вируса гриппа, Всемирная организация здравоохранения порекомендовала жителям северного полушария применять квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)», - поведала глава Роспотребнадзора.

Специальная комиссия ВОЗ штаммы гриппа для вакцин пересматривает дважды в год.

Напомним, многие эксперты прогнозируют, что новая волна коронавируса может совпасть по времени с эпидемией гриппа. Возможны случаи, когда человек одновременно может болеть коронавирусной инфекцией и гриппом. Поэтому крайне важно пройти вакцинацию от гриппа.

Не исключено, что через месяц-другой можно будет получить и прививку от коронавируса.

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