Роспотребнадзор: осенью в РФ придут три обновленных штамма гриппа

Осень 2020 года в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В. Из них три будут обновленными. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает агентство ТАСС.
Ранее глава ведомства Анна Попова в своем заявлении указала, что в страну осенью придут вирусы гриппа, от которых россияне не привиты.
Специальная комиссия ВОЗ штаммы гриппа для вакцин пересматривает дважды в год.
Напомним, многие эксперты прогнозируют, что новая волна коронавируса может совпасть по времени с эпидемией гриппа. Возможны случаи, когда человек одновременно может болеть коронавирусной инфекцией и гриппом. Поэтому крайне важно пройти вакцинацию от гриппа.
Не исключено, что через месяц-другой можно будет получить и прививку от коронавируса.
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