Ученые нашли гормоны, которые защищают от коронавируса

Сегодня, 08:53

Александр Зуев

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Ученые нашли гормоны, которые защищают от коронавируса

Как известно, мужчины чаще умирают от коронавируса в сравнении с женщинами. Ученые считают, что это обусловлено наличием в крови мужчин высокого уровня белка АПФ 2, который позволяет вирусу быстрее заражать здоровые клетки. А вот женщины благодаря половым гормонам - эстрогенам страдают от коронавируса значительно реже. Именно эстроген способен предотвращать проникновение вируса в клетки.

Ученые провели испытания на мышах и заметили, что эстрогены ослабляют сцепление вируса с рецепторами АПФ 2. Таким образом, блокируется поступление SARS-CoV-2 в здоровые клетки. Это происходит благодаря воздействию эстрогенов на гликаны, окружающие АПФ 2, которые способны усиливать связь белка АПФ 2 и вирусного белка-шипа RBD.

Проведя исследование, ученые сделали вывод, что свойства эстрогенов могут сделать эти гормоны средством для лечения пациентов с COVID-19. То есть, теперь специалисты могут использовать свои выводы в разработке лекарственных препаратов.

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