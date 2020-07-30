Полезный для похудения завтрак назван

Диетологи назвали продукты, которые рекомендуют кушать на завтрак людям, которые задались целью избавиться от лишнего веса и похудеть.

Самым полезным продуктом из всех полезных специалисты назвали куриные яйца. Они - кладезь белка, который поможет нарастить мышечную массу. Также в куриных яйцах есть много витаминов и уникальный элемент холин, который способствует похудению и оказывает благоприятное воздействие на нервную систему.

Важен и способ приготовления продукта. Чтобы он принес максимальную пользу на завтрак, лучше их сварить вкрутую. Если их сочетать с цельнозерновым хлебом, авокадо или овощами, они подарят ощущение сытости. Человека, который стремится расстаться с лишним весом, долго не будет мучить чувство голода.

А вот от широко разрекламированных так называемых фитнес-завтраков лучше отказаться. Специальные энергетические батончики к завтраку, мюсли, магазинные соки содержат очень много сахара.

Поэтому они могут помочь не похудеть, а, скорее, набрать лишний вес.