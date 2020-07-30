Рошаль пандемию коронавируса назвал репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является репетицией биологической войны, считает президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В интервью Forbes он подчеркнул, что в Россию «пришла не одна напасть, а две». По его словам, нельзя однозначно говорить о том, что коронавирус был создан человеком. Но пандемия стала проверкой на прочность систем здравоохранения разных стран.
Он отметил, что в СССР система биологической защиты была на высоком уроне. Китай использовал опыт СССР в этом вопросе, тогда как Россия частично ушла от советской модели. По мнению ученого, Россия смогла избежать тяжелых последствий эпидемии коронавируса, поскольку плотность населения в стране невысока. Исключением стали Москва и Подмосковье. А низкие показатели смертности – это результат того, что была своевременно введена система санитарных кордонов — закрытие границ, ограничение передвижения, внутренний контроль в стране.
Также Рошаль отметил, что в России своевременно были введены карантинные меры. На борьбу с коронавирусом были брошены все силы. Правительство в последние месяцы сделало это своей приоритетной задачей. Тем не менее, угроза экономического коллапса все еще сохраняется.
Поэтому важно не только остановить распространения коронавирусной инфекции, но и уберечь экономику страны.
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