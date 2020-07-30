Рошаль пандемию коронавируса назвал репетицией биологической войны

Вчера, 10:52

Анна Лисова

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Рошаль пандемию коронавируса назвал репетицией биологической войны
Леонид Рошаль

Пандемия коронавируса является репетицией биологической войны, считает президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В интервью Forbes он подчеркнул, что в Россию «пришла не одна напасть, а две». По его словам, нельзя однозначно говорить о том, что коронавирус был создан человеком. Но пандемия стала проверкой на прочность систем здравоохранения разных стран.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», - подчеркнул Рошаль.

Он отметил, что в СССР система биологической защиты была на высоком уроне. Китай использовал опыт СССР в этом вопросе, тогда как Россия частично ушла от советской модели. По мнению ученого, Россия смогла избежать тяжелых последствий эпидемии коронавируса, поскольку плотность населения в стране невысока. Исключением стали Москва и Подмосковье. А низкие показатели смертности – это результат того, что была своевременно введена система санитарных кордонов — закрытие границ, ограничение передвижения, внутренний контроль в стране.

Также Рошаль отметил, что в России своевременно были введены карантинные меры. На борьбу с коронавирусом были брошены все силы. Правительство в последние месяцы сделало это своей приоритетной задачей. Тем не менее, угроза экономического коллапса все еще сохраняется.

«Понимая неизбежность санитарных потерь, надо думать, как экономика такой кризис переживет. Помимо коронавируса, для России сейчас отягощающим моментом стало падение цен на нефть и связанное с этим ослабление курса рубля. Пришла не одна напасть, а две напасти. Нам важно не потерять промышленную кооперацию», — подчеркнул Рошаль.

Поэтому важно не только остановить распространения коронавирусной инфекции, но и уберечь экономику страны.

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