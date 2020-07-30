Как похудеть: 7 лайфхаков от врачей-диетологов

Многие желающие сбросить вес, жалуются на то, что избавиться от лишних килограммов у них не получается. В этой связи диетологи дали несколько полезных советов, которые помогут похудеть без ущерба для здоровья и депрессии.

Тема похудения породила множество мифов. Например, считается, что нельзя есть после 18:00, каждый день необходимо выпивать не менее двух литров воды, а также надо отказаться от макарон и картофеля.

По мнению диетолога Ксении Селезневой, все эти правила не принесут пользы. Прежде всего, рекомендация относительно того, что нельзя ужинать после 18 часов, сомнительна. Последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна, говорит эксперт.

Отказ от хлеба, картофеля и макарон, по мнению диетолога, тоже не спасет. Больший урон организму наносят привычки заправлять салаты майонезом, пить сладкую воду, перекусывать фастфудом и сладостями, употреблять свинину и колбасу.

Вот еще 7 лайфхаков для быстрого похудения.

1. Не бросайтесь в крайности

Резкие колебания веса опасны для организма, поскольку они нарушают обменные процессы и гормональный фон. За весом нужно следить всегда, а не только перед летним отпуском и днем рождения.

Не стоит сбрасывать вес путем голодания и низкокалорийных диет. В противном случае можно вызвать нарушения в работе щитовидной железы. Калорийность рациона, позволяющая похудеть, должна составлять 1200–1400 калорий.

2. Относитесь к спорту адекватно

Желательно каждый день проходить 10 тысяч шагов, заниматься фитнесом, бегать, плавать. Однако истязать себя в спортзале не стоит.

Дело в том, что 70% людей с избыточным весом вообще не могут похудеть с помощью физической нагрузки из-за особенностей строения мышц.

3. Ешьте 5 раз в день

Нужно делить дневной рацион на 5 приемов: 3 основных и 2 перекуса.

Важно знать, что у тех, кто пропускают завтрак, обмен веществ протекает медленней на 4-5%, что увеличивает вероятность набора веса. Люди, которые отказываются от завтрака, за года набирают 4–7 лишних килограммов. На перекус выбирайте фрукты и орехи. Обед должен быть сытным: каша, мясо или рыба, овощной салат.

4. Не отказывайтесь от углеводов

От некоторых углеводов стоит отказаться. Конфеты, печенье, сладкие газировки поддерживают накопление жировой ткани. Но сложные углеводы помогают контролировать аппетит и защищают от приступов голода.

Они содержатся в злаках: овсянке, гречке, перловке.

5. Высыпайтесь

Здоровый сон помогает удерживать нормальный вес. Хроническое недосыпание или привычка спать слишком долго лишь увеличивают жировую ткань. 7-8 часов — оптимальная продолжительность сна для взрослого человека.

6. Пересмотрите пищевые привычки

Зачастую мешают похудеть вкусовые привычки. Если человек привык есть вредную пищу, то ему будет трудно перейти на полезную еду.

По мнению диетолога Ксении Селезневой, любовь к вредной пище обусловлена отсутствием в рационе важных продуктов. В меню желающих похудеть должны быть мясо и рыба, яйца, овощи, фрукты и ягоды, а также орехи и растительные масла. Также организму нужны правильные углеводы: бурый рис или макароны из пшеницы твердых сортов.

7. Не экспериментируйте

Вопрос похудения должен решаться только формированием правильных привычек и физической активностью, пишет ФАН.

При похудении опасными могут быть таблетки, чаи для похудения с мочегонным и слабительным действием.