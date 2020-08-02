Необычное средство от аллергии назвал доктор Мясников

Знаменитый российский врач и ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников, выступая в эфире канала Россия-1, назвал необычное средство от аллергии. Это, по его словам, домашние животные - кошки, собаки. Они могут быть не столько «лекарством», сколько своего рода «вакциной».

По словам Александра Мясникова, дети, которые часто играют с собаками и кошками, дышат их шерстью и эпителием. Это и есть их «прививка от аллергии». У таких детей гораздо реже бывают аллергические реакции на что-либо, а также бронхиальная астма.

Продолжая тему аллергии и домашних животных, доктор Мясников рассказал , что во многих странах с профилактической целью детей целыми классами отправляют на фермы. Там они могут пообщаться с лошадьми, коровами, козами. Польза от таких поездок реальная. Кроме психологической разгрузки, снижается и уровень аллергии.

Доктор добавил, что это правильно, когда ребенок растет с животным. У него просыпается чувство ответственности за братьев наших меньших. Он понимает, как важно быть дисциплинированным и придерживаться расписания. Мясников считает, что родители должны разрешать детям заводить кота, собаку или других животных, а не запрещать.