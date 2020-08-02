Доктор Мясников назвал храп одной из причин диабета

2-08-2020, 12:43

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Доктор Мясников назвал храп одной из причин диабета

На канале Россия 1 известный теледоктор Александр Мясников рассказал, какую серьезную угрозу может таить обычный и некоторым привычный храп. От одной из зрительниц программы последовал вопрос: почему у ее храпящего по ночам во сне супруга иногда на несколько секунд может задерживаться дыхание, а после этого мужчина вскрикивает.

Это явление носит название апноэ. По словам доктора, в секунды остановки дыхания мягкое небо перекрывает дыхательные пути. Как следствие - в организм какое-то время не поступает воздух. По мнению эксперта, апноэ можно считать настоящей болезнью, у которой есть плохие последствия: может развиться диабет, ожирение, импотенция, артериальная гипертония. 

Чтобы бороться с таким патологическим явлением, медики назначают человеку сипап, представляющий собой маску со специальным устройством. Средство помогает вентилировать легкие в секунды остановки дыхания во сне - для этого сипап одевается перед сном. 

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