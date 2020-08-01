Вирусолог объяснил, почему жара не замедляет распространение коронавируса

Невзирая на жаркий сезон, мировая эпидемиологическая ситуация ухудшается. Александр Бутенко, профессор, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ "НИИ вирусологии им. Ивановского" объяснил причину, по которой высокая температура воздуха не может повлиять на уменьшение распространения COVID-19.

Бутенко рассказал, что жара способна инактивировать коронавирусную инфекцию и уменьшить ее распространение. Но неутешительная мировая статистика заболеваемости явно противоречит этому мнению.

"Самую неблагополучную ситуацию на данный момент мы наблюдаем в Бразилии, температура воздуха там доходит до 40 градусов. Та же ситуации в Индии и на юге Америки (в Техасе, Оклахоме, Флориде). Летом излучение ультрафиолета максимальное, что должно инактивировать вирус. Но жаркие тропические страны все равно фиксируют неутешительную статистику. Солнечное излучение уменьшает активность COVID-19 на поверхностях (вроде асфальта, стен и различных предметов)", — объяснил специалист изданию "ПолитЭксперт".

Основной источник распространения коронавирусной инфекции — человек. Вирус передается воздушно-капельным путем во время кашля и чиханья зараженного. Ни активность солнца, ни температура воздуха никак не может повлиять на этот способ передачи.

11 марта 2020 года ВОЗ заявила о пандемии, связанной со вспышкой новой коронавирусной инфекции CJVID-19. Началась она в Китае в конце прошлого года. Первыми заболевшими были жители мегаполиса Ухань в провинции Хубэй. Население города около 12 млн. Согласно предварительной информации, источником нового вируса назван рыбный рынок.

В течение пандемии заболели более 17,3 млн человек мирового населения. Летальных случаев зафиксировано больше 670 тыс. Вылечились свыше 10,7 млн человек. Лидером по количеству заражений является США (почти 4,5 млн), на втором месте Бразилия (свыше 2,6 млн), далее Индия (более 1,6 млн). Четвертое место в неутешительном рейтинге распространения COVID-19 занимает Россия.

За последние сутки врачами выявлено 5482 новых заражения коронавирусной инфекцией. В общем число зараженных достигает 839 981. За прошедшие 24 часа специалистам удалось вылечить 8755 человек. За весь период пандемии поправились 638 410 граждан России. Летальных случаев за последние сутки зафиксировано 161. Общее число скончавшихся от коронавируса достигло 13 963 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.