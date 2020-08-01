Три главных «ночных» признака диабета назвали медики

1-08-2020, 13:58

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Три главных «ночных» признака диабета назвали медики

Британские медики рассказали, какие «ночные признаки» помогут определить диабет.

По некоторым признакам, которые проявляются в ночное время, медики могут определить наличие у человека сахарного диабета. По заявлениям врачей, у человека с диабетом 2-го типа уровень сахара в крови уже невозможно контролировать естественным образом. Если эту патологию не начать лечить вовремя, то с течением времени проявляются опасные для здоровья последствия. При этом самая главная опасность диабета - его скрытое течение. Болезнь долгое время может не давать о себе знать никаким образом. Как говорят врачи, часто выявить заболевание удается случайно при полном обследовании после жалоб пациентов на другие болезни.

Чтобы не пропустить важные сигналы о развивающемся диабете, врачи рекомендуют не пропускать мимо ни один из них. Так, если в крови повышен уровень глюкозы, человек начинает беспокойно спать ночью. Объясняется это тем, что организм старается преобразовать избыток сахара в энергию. Это сопровождается повышением температуры тела и «непонятными» раздражительностью и беспокойством. 

Кроме того, частые ночные позывы к мочеиспусканию также являются тревожным сигналом. Это происходит из-за проблем с почками: при повышении уровня сахара, организм старается избавиться от «отходов», в том числе и через почки.

Чрезмерная потеря влаги вызывает у больного чувство жажды. Это происходит даже ночью. 

«Если посещения туалета становятся слишком частыми, тело начинает страдать от обезвоживания – такого, когда выпитого стакана воды может быть недостаточно для восстановления хорошего самочувствия. Характерным следствием этого процесса становится усталость», - делятся медики.

Если не обращать внимание на тревожные сигналы организма и пустить диабет на самотек, могут произойти непоправимые последствия и пострадают сердце, глаза или сосуды.

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