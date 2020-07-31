Названа опасность абрикосов и персиков для некоторых людей

31-07-2020, 22:24

Александр Зуев

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Названа опасность абрикосов и персиков для некоторых людей

Персики - не только ароматные и вкусные, но и полезные плоды, которые более чем на 80% состоят из воды. Если нужно перекусить,  то персик будет как нельзя более кстати. К тому же этот фрукт способствует перевариванию жирной пищи, поэтому персики могут стать отличным десертом после сытного обеда. Об этом рассказала петербургский врач-диетолог Инна Кононенко. 

Как она отметила, этот фрукт содержит витамины группы В, С, РР, А, К, Н, Е, бета-каротин, а также различные макро- и микроэлементы.  Есть персики не рекомендуется при заболеваниях желудка. Кроме того, от персиков  лучше отказаться страдающим сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением. 

Калорийность персиков и абрикосов составляет 45 калорий на 100 грамм, поэтому если есть их в количестве 300 граммов в день, то это никак не скажется на фигуре. Но если человек страдает избыточным весом или повышенной кислотностью желудка, то персики есть не рекомендуется. Дело в том,  что персики и абрикосы содержат фруктозу. По данным ВОЗ, можно позволить себе 50 граммов сахара в день.

Если говорить о детском рационе, то с персиками стоит быть осторожными: на этот продукт бывает аллергия.

И в персиках, и в абрикосах много антиоксидантов, флаваноидов, которые помогают бороться с онкологическими заболеваниями и нормализовать артериальное давление. Персики — это также хороший источник магния и калия. Они полезны тем, кто страдает судорогами в ногах, пишет Аргументы и Факты.

Помимо прочего, персики содержат бетакаратин, витамин А, каротиноиды и лютеин, которые способствуют укреплению здоровья глаз.  Беременным персики помогут устранить тошноту при токсикозе. И в абрикосах, и в персиках содержится бор, что помогает кальцию встраиваться в состав костей. В персиках много цинка, а это способствует поддержанию уровня тестостерона у мужчин. 

Персики и абрикосы подойдут для летнего меню как нельзя лучше.  Эти фрукты содержат все, что необходимо организму в жаркое время года.

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