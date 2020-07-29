Стоматолог развеяла мифы о возникновении кариеса

Кандидат медицинских наук Алла Скакодуб рассказала о некоторых нюансах различных заболеваний зубов. По ее словам, люди в возрасте от 45 до 60 лет очень часто обращаются к стоматологам с кариесом. На втором месте среди жалоб пациентов - воспалительные процессы - пародонтит. На третьем месте - стираемость зубов. А врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла некоторые мифы о кариесе. По ее словам, принято считать, что частая чистка зубов предотвращает кариес, но это не так.

Чистить зубы нужно не более двух-трех раз в сутки, говорит врач. От кариеса не защитит и жевательная резинка, утверждает стоматолог. Она пояснила, что жевательная резинка чаще всего содержит сахар, что несомненно нанесет вред зубам. Кроме того, долгое жевание вызывает проблемы со слюнными железами, что чревато заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также Автандилян считает, что нет такой пищи, которая бы вызывала кариес, поэтому любителям сладкого не стоит беспокоиться, так как важно правильно ухаживать за зубами и деснами. Не столь важно, что вы едите, важно следить за гигиеной полости рта, а для этого необходимо пользоваться ирригатором и зубной нитью.

Эксперт назвала мифом утверждение, что кариес сопровождается темными пятнами на зубах. Белизна — не показатель здоровья зубов, сказала стоматолог, пишет Комсомольская правда. На начальной стадии кариес может не вызывать дискомфорта и проявляется в виде белых пятнышек. Стоматолог также посоветовала не наносить на щетку большое количество пасты, так как в таком случае щетинки будут скользить по поверхности зубов и загрязнения полностью не удалятся. По мнению Автандилян, эффективными являются пасты, содержащие фтор. Но в их составе не должно быть кальция, так как вместе два элемента не работают.