Популярное в России блюдо названо опасным для сосудов и сердца

Вчера, 23:26

Александр Зуев

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Популярное в России блюдо названо опасным для сосудов и сердца
Картофельное пюре признано опасным

Избыток холестерина в организме приводит к серьезным заболеваниям, среди которых атеросклероз, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и ожирение. Вредный холестерин забивает артерии бляшками, из-за чего сердце начинает работать активнее, чтобы прокачать кровь по узким сосудам. Это состояние весьма опасное и если его игнорировать, можно заработать целый букет заболеваний, которые чреваты даже смертельным исходом.

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо проанализировать свой рацион и при необходимости отказаться от некоторых продуктов и блюд. По словам врачей, на уровень общего холестерина в организме большое влияние оказывает диета. Стоит понимать, что существует «хороший» холестерин – это липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые поглощают «плохой» и помогают выводить его из организма. Это значит, что нельзя допускать, чтобы «плохого» холестерина в организме было много. Медики обращают внимание на продукты, которые не должны в больших количества присутствовать в рационе.

К примеру, такое многими любимое блюдо, как картофельное пюре, кажется совершенно безобидным. Но это не так. Как правило, в отварную картошку, в которой содержится достаточно много углеводов, мы добавляем молоко, сливки или сметану, и получаем холестериновую бомбу замедленного действия. А поскольку пюре многие очень любят и готовы его есть хоть каждый день, такое блюдо вполне можно считать опасным, пишет Профиль.

Как отметила доктор Мариса Мур, человек, заботящийся о своем здоровье, должен ограничить употребление картофельного пюре. Эксперт также напоминает, что на уровень вредного холестерина в организме влияют жирные и богатые углеводами продукты. Такая еда способна усугубить состояние и ускорить патологические процессы. Как альтернативу пюре медики предлагают запеченный картофель, к которому можно подать овощи и нежирную сметану.

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