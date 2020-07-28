Терапевт рассказал о ранних признаках рака

Сегодня, 11:57

Анна Морозова

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Терапевт рассказал о ранних признаках рака
Врач-терапевт Аркадий Верткин

Научный сотрудник, врач-терапевт Аркадий Верткин рассказал о первых проявлениях онкологических заболеваний. Среди основных симптомов, свидетельствующих о необходимости обратиться за медицинской помощью, врач выделил незаживающие язвы, изменение в режиме дефекации и мочеиспускания, а также необычные кровотечения или кровянистые выделения. Также в числе ранних симптомов рака оказались уплотнения или опухоли на теле. Насторожить должны и изменения внешнего вида родинок или бородавок. К тревожным сигналам относятся и другие симптомы, такие как нарушение пищеварения, длительный, не проходящий кашель, осиплость голоса и затруднение глотания.

Верткин напомнил, что раннее выявление онкологического заболевания значительно увеличивает шансы на выживание и излечение. Поэтому специалист советует не игнорировать самодиагностику и обращаться к врачу в случае необходимости.

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