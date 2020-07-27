Глава Минздрава: в реанимации остаются около 3 тыс. пациентов с коронавирусом

Сегодня, 21:02

Александр Зуев

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Глава Минздрава: в реанимации остаются около 3 тыс. пациентов с коронавирусом

На совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких остаются около 3 тыс. человек. В целом в стране госпитализированы почти 100 тысяч пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Он также отметил, что  число госпитализаций пациентов с коронавирусом начало снижаться с середины июня. При этом он признал, что в некоторых регионах фиксируется рост этого показателя. Мурашко также заявил, что рост поступления в медучреждения пациентов с коронавирусом обусловлен тем, что граждане игнорируют меры, направленные на профилактику болезни.

Министр также добавил, что в целях подготовки к осенне-зимнему сезону созданы запасы лекарственных препаратов. 

Отметим, что в России выявили 828?990 человек, зараженных коронавирусом, выздоровели 620?333 пациента, скончались 13?673.

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