Диетолог рассказала о правильном режиме питания в жару

Сегодня, 10:11

Ольга Громова

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Диетолог рассказала о правильном режиме питания в жару

Летом, когда на улице стоит невыносимая жара, питаться необходимо правильно, чтобы еще больше не нагружать организм. О том, какого режима питания придерживаться и какой должна быть пища поведала врач-диетолог Марина Макиша. По ее словам, в жаркую погоду основными приемами пищи должны стать завтрак и ужин, когда на улице относительно прохладнее, а не обед. На время последнего припадает самый солнцепек.

Диетолог отметила, что за завтраком и ужином можно съесть мясо птицы и рыбу. Днем питание должно быть легким. Желательно, чтобы рацион включал молочные продукты и овощи.

«Поэтому — всевозможные кисломолочные напитки: кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, та же окрошка, таратор болгарский. Молочный белок легче усваивается», - отметила диетолог в интервью «Звезде».

Фрукты также должны быть в летнем рационе, но важно не злоупотреблять ними, кушать в умеренных количествах из-за высокого содержания сахаров.

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