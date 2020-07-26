Петербургский врач рассказал о принципах лечения коронавируса на дому

Терапевт поликлиники №86 Санкт-Петербурга Илья Тучин рассказал о лечении коронавирусной инфекции в дому. Госпитализация, по его словам, не нужна молодым людям, которые переносят заболевание в легкой форме и не имеют хронических заболеваний. В интервью изданию Peterburg2 медик рассказал, что специалисты берут мазок на COVID-19, а потом назначают противовирусные препараты и лекарственные средства, которые призваны помочь организму справиться с заболеванием.

Обязательная часть лечения коронавирусных больных, независимо от того, в легкой или бессимптомной форме у них протекает заболевание - самоизоляция сроком на 14 дней. Пациент считается выздоровевшим лишь по истечении двух недель и двух тестов на коронавирус с отрицательным результатом. Илья Тучин за все время пандемии посетил порядка 100 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Фактически их больше, ведь осматривать приходилось не только их, но и членов семей заразившихся петербуржцев.