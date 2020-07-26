Ученые перечистили продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Сегодня, 09:04

Анна Лисова

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Ученые перечистили продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Тяга к отдельным продуктам может сигнализировать о скрытых болезнях, считают врачи. Например, если возникает у взрослого человека желание постоянно употреблять кисломолочные продукты, в частности сыр, то это может быть сигналом остеопороза, сообщает «Вечерняя Москва».

Ученый Владимир Хавинсон объяснил, что организм пытается восполнить нехватку тех элементов, которые ему необходимы. При остеопорозе организм нуждается в кальции, который, как известно, содержится в сыре, твороге и других молочных продуктах. Симптомами остеопороза также являются боли в спине, ребрах, тазобедренном суставе, усиление боли при физических нагрузках, изменение походки.

Профессор Светлана Трофимова рассказала, что при хроническом стрессе может развиться пристрастие к шоколаду. В шоколаде, как известно, содержится триптофан. Это вещество также есть в сладком картофеле, шпинате, овсяной каше и изюме. Употребляя эти продукты, можно поднять себе настроение. Если постоянно хочется соленого, а особенно в жару, то это может сигнализировать об обезвоживании.

При стремлении часто употреблять острые продукты следует провериться на наличие в организме инфекции. Это также может быть сигналом нарушения метаболизма. Заменить острые специи можно квашенной капустой, которая содержит много полезных микроэлементов и витаминов. А при желании есть холодные продукты следует проверить состояние желудка, поскольку это может указывать на повышенную кислотность.

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