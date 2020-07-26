The Guardian: в Европе начали готовиться ко второй волне коронавируса

Сегодня, 08:46

Анна Лисова

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The Guardian: в Европе начали готовиться ко второй волне коронавируса
Эпидемия коронавируса

В Европе начали готовиться ко второй волне коронавируса, пишет The Guardian. В ряде стран власти рассматривают варианты мер, предупреждающих вторую волну коронавирусной инфекции. И это при том, что сейчас миллионы туристов снова начали путешествовать по Евросоюзу.

В Бельгии уже заявили, что если будет наблюдаться серьезный всплеск COVID-19, то в стране вновь будет объявлен жесткий карантин. Во Франции сейчас особое внимание уделяется распространению COVID-19 среди молодежи, поскольку это наиболее активная часть населения. В Германии также власти заговорили о серьезном росте COVID-19 за последние несколько недель, отметив, что рост новых заражений вызывает «глубокую обеспокоенность». Но при этом эксперты отмечают, что введение серьезных ограничительных мер можно будет избежать, если удастся сдержать распространение COVID-19.

«Сейчас впереди 10 важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способны ли мы разобраться с ситуацией при помощи солидарности и сотрудничества и коллективными усилиями», — сказал председатель правительства Каталонии Ким Торра.

В случае, если не удастся сдержать темпы распространения COVID-19, то Европе не удастся уйти от введения строгих ограничительных мер.

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