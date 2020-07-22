Более 98% россиян с COVID-19 поправляются без особого лечения

Сегодня, 18:25

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Более 98% россиян с COVID-19 поправляются без особого лечения
Пациент, заболевший на коронавирус

Почти все заболевшие россияне выздоравливают от коронавируса, не прибегая с особому лечению. Целых 90% россиян выздоровели от коронавирусной инфекции и при этом ничем особенно и не лечились, применяя лишь обычные жаропонижающие медикаменты, пишет газета Известия.

Однако даже при таких внушающих оптимизм цифрах лечить коронавирус без консультации с врачом опасно. По словам главы международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрия Киселева, медицине известны множество видов коронавируса, причем давно. Вот только до начала нынешней эпидемии не существовало результативных лекарств. Для борьбы с COVID-19 эксперты пробовали использовать противомалярийные препараты, лекарства от ВИЧ-инфекции, только проведенные после исследования не доказали их эффективность ни в лечении «короны», ни в ее профилактике. При этом средства от малярии оказались еще и опасными для здоровья.

Эксперт добавил, что практически все зараженные коронавирусом выздоравливают - 98%. Бороться с напастью людям помогает иммунитет. А вот паника мешает и самому больному, и врачу. Как подчеркнул Киселев, на сегодняшний момент самый многообещающий вариант лечения - это применение стероидного гормона дексаметазона. Он также используется при лечении тяжелых аллергических реакций.

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