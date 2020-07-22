В России на треть выросла выявляемость больных сахарным диабетом

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В России на треть выросла выявляемость больных сахарным диабетом

Выявленных случаев сахарного диабета в России стало значительно больше. По словам старшего научного сотрудника отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Ильи Барсукова, такой рост заболеваемости сахарным диабетом в России мог быть вызван несколькими факторами. Во-первых, намного улучшилось качество диагностики болезни. Так, по информации от Минздрава, в прошлом году в стране зарегистрировали 410500 случаев заболевания, что на 27% больше, чем в 2010 году.

Кроме того, по оценке специалиста, рост кривой по заболеваемости сахарным диабетом обусловлен ростом числа возрастных граждан в России.

«Особенно это касается теплых регионов, потому что туда сейчас активно переезжают из более северных, как и раньше, именно люди средней и старшей возрастной категорий. И, соответственно, среди них распространенность диабета гораздо выше, чем среднепопуляционное», - объясняет специалист.

За 2019 год антирекорд по заболеванию принадлежит Краснодарскому краю - 475,2 случая на 100 тыс. населения, Ленинградской, Ростовской, Кировской и Оренбургской областями, где выявлено 435,4, 428,3, 413,3 и 400,4 соответственно. Самые низкие показатели в Чечне - 64,1 случаев, Приморском крае - 112,2 и Дагестане - 100,10.

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