Роспотребнадзор рассказал об эффективных средствах дезинфекции

Сегодня, 15:33

Анна Лисова

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Роспотребнадзор рассказал об эффективных средствах дезинфекции
Дезинфицирующие средства

Роспотребнадзор рассказал об эффективных средствах дезинфекции, передает РИА Новости. Так, специалисты ведомства объяснили, что самыми эффективными являются этиловый и изопропиловый спирты. Они уничтожают за 30 секунд до 2 млн вирусных частиц. И это даже если их разбавить до концентрации в 30%. Также эффективны дезинфекторы, изготовленные на основе хлора. А вот средства на основе третичных и четвертичных аминов не такие эффективные и уничтожают аналогичное количество вирусных частиц за несколько минут.

Проходило исследование по изучению свойств дезинфицирующих средств в исследовательском центре «Вектор». В рамках исследования специалисты выяснили, что коронавирус может оставаться жизнеспособным на различных поверхностях более 48 часов. И все это время он может быть источником заражения. Чтобы защититься от заражения, важно не только использовать средства индивидуальной защиты, но и убирать и обрабатывать помещения и поверхности дезинфицирующими средствами.

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