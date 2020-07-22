Роспотребнадзор рассказал об эффективных средствах дезинфекции, передает РИА Новости . Так, специалисты ведомства объяснили, что самыми эффективными являются этиловый и изопропиловый спирты. Они уничтожают за 30 секунд до 2 млн вирусных частиц. И это даже если их разбавить до концентрации в 30%. Также эффективны дезинфекторы, изготовленные на основе хлора. А вот средства на основе третичных и четвертичных аминов не такие эффективные и уничтожают аналогичное количество вирусных частиц за несколько минут.

Проходило исследование по изучению свойств дезинфицирующих средств в исследовательском центре «Вектор». В рамках исследования специалисты выяснили, что коронавирус может оставаться жизнеспособным на различных поверхностях более 48 часов. И все это время он может быть источником заражения. Чтобы защититься от заражения, важно не только использовать средства индивидуальной защиты, но и убирать и обрабатывать помещения и поверхности дезинфицирующими средствами.