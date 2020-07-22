Врач объяснил, почему при ожирении диеты не помогут

Сегодня, 13:13

Ольга Громова

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Врач объяснил, почему при ожирении диеты не помогут
Ожирение

Ожирение – это болезнь, и лечить ее надо медикаментами, а не диетами и ограничениями в рационе. С таким заявлением выступил в эфире радио Sputnik врач-диетолог и руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков.

Доктор пояснил, что диеты и ограничения в питании могут помочь здоровым людям, которые набрали лишний вес, но не страдают ожирением. Если же человеку поставлен такой диагноз, то помочь могут только медики. Ибо, как подчеркнул Ковальков, в корне ожирения могут быть гормональные проблемы. Врач-диетолог обратил внимание на то, что вредные продукты в рационе могут спровоцировать набор лишнего веса, но они не способны привести к ожирению.

«Чаще всего к ожирению приводит дисбаланс гормонов в организме. Помимо этого, дело может быть в наследственной предрасположенности или влиянии первых годов жизни. Однако в большинстве своем это дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих. Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс. Дисбаланс гормонов, стоит это запомнить, лечится и вылечивается только врачами», отметил Алексей Ковальков.

Человек, больной ожирением, без медицинской помощи будет только набирать вес вне зависимости от того, что он кушает. Даже если он начнет голодать, а потом перестанет, наберет еще больший вес.

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