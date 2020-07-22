Россиянам назвали способ эффективного выявления рака толстой кишки

Рак толстого кишечника или опухоль толстой кишки – опасное заболевание, которое требует комплексного лечения. Порой этот вид рака не проявляет специфичные симптомы. Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки. Этот недуг считается одним из пяти самых распространенных онкологических заболеваний. Как отмечает доктор, у возникновения онкологических заболеваний, как правило, есть предпосылки. Речь идет об усугублении воспалительных процессов, которые человек обычно не замечает. Из-за этого в организме появляются злокачественные клетки. По словам Бордина, развитие рака — долгий процесс перестройки организма, в ходе которой появляются симптомы, и в случае с раком толстого кишечника прежде всего возникают полипы.

Как подчеркнул специалист, рак толстой кишки выявляют посредством колоноскопии, с помощью которой можно обнаружить полипы. Бордин отметил, что они часто появляются у людей после 45-50 лет. Врач советует пройти подобное обследование примерно в этом возрасте. Гастроэнтеролог отметил, что если у родственников был рак толстой кишки, то человек находится в зоне риска, поэтому исследование ему нужно делать обязательно, пишет Говорит Москва . Как отметил доктор, выполнение колоноскопии позволит составить полную картину болезни.