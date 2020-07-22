Названы самые полезные продукты по версии диетологов

Известным врачом-диетологом, доктором медицинских наук Михаилом Гинсбургом, обнародован список самых полезных продуктов, которые обязательно должны быть включены в рацион каждого человека. Возглавила рейтинг морская рыба. В морской рыбе содержится наибольшее количество Омеги-3. Комплекс полиненасыщенных жирных кислот улучшает работу сердечно-сосудистой системы и действует, как противовоспалительное средство. Более того, в рыбе содержится достаточно йода, витамина D и цинка. Наиболее полезными видами эксперт определил лосося, сардину, скумбрию и сельдь.

Вторую позицию списка занимают овощи. Они разделены на две категории: крестоцветные, куда входит капуста и все ее разновидности, и окрашенные овощи, такие как: морковь, помидоры, перец и прочие. Михаил Гинсбург уверен, что овощи способствуют борьбе с онкологическими заболеваниями, поддержке работы сердечно-сосудистой системы и правильному функционированию ЖКТ. Снизить воспаление и предотвратить инсульт помогут специи в виде имбиря, чеснока, лука, куркумы и перца.

Самыми полезными сортами растительного масла считаются оливковое и льняное. Они "наполнены" Омегой-3 и Омегой-9. Содержат витамин Е, который является важнейшим антиоксидантом, помогающим в борьбе со старением.

Кальций, необходимый нашему организму, находится в кисломолочных продуктов. В них также содержатся полезные микроорганизмы, которые нужны для поддержания нормальной микробиоты кишечника. Природными антиоксидантами, очищающими организм и восстанавливающие поврежденные клетки являются не менее полезные фрукты и ягоды. Также они выступают в роли источника энергии.