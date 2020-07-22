Названы самые полезные продукты по версии диетологов

Сегодня, 08:20

0

Image 16+
Названы самые полезные продукты по версии диетологов
Морская рыба

Известным врачом-диетологом, доктором медицинских наук Михаилом Гинсбургом, обнародован список самых полезных продуктов, которые обязательно должны быть включены в рацион каждого человека. Возглавила рейтинг морская рыба. В морской рыбе содержится наибольшее количество Омеги-3. Комплекс полиненасыщенных жирных кислот улучшает работу сердечно-сосудистой системы и действует, как противовоспалительное средство. Более того, в рыбе содержится достаточно йода, витамина D и цинка. Наиболее полезными видами эксперт определил лосося, сардину, скумбрию и сельдь.

Вторую позицию списка занимают овощи. Они разделены на две категории: крестоцветные, куда входит капуста и все ее разновидности, и окрашенные овощи, такие как: морковь, помидоры, перец и прочие. Михаил Гинсбург уверен, что овощи способствуют борьбе с онкологическими заболеваниями, поддержке работы сердечно-сосудистой системы и правильному функционированию ЖКТ. Снизить воспаление и предотвратить инсульт помогут специи в виде имбиря, чеснока, лука, куркумы и перца.

Самыми полезными сортами растительного масла считаются оливковое и льняное. Они "наполнены" Омегой-3 и Омегой-9. Содержат витамин Е, который является важнейшим антиоксидантом, помогающим в борьбе со старением.

Кальций, необходимый нашему организму, находится в кисломолочных продуктов. В них также содержатся полезные микроорганизмы, которые нужны для поддержания нормальной микробиоты кишечника. Природными антиоксидантами, очищающими организм и восстанавливающие поврежденные клетки являются не менее полезные фрукты и ягоды. Также они выступают в роли источника энергии.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Россиянам посоветовали есть каждый день устриц и бразильские орехи

22-07-2020, 00:06

Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в РФ

21-07-2020, 16:44

Как понять, что COVID-19 перенесен бессимптомно

21-07-2020, 07:30

Названы способы подготовить организм ко второй волне коронавируса

20-07-2020, 17:45

Врач предупредила об опасном заболевании летом

20-07-2020, 17:42

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

20-07-2020, 17:39

Коронавирус из мегаполисов идет в российские регионы

20-07-2020, 13:22

Доктор Мацкеплишвили рассказал о воздействии коронавируса на мозг

19-07-2020, 23:07

Экс-эксперт ВОЗ предсказывает три волны коронавируса

19-07-2020, 08:50

Британские онкологи назвали пять симптомов, указывающих на рак кишечника

19-07-2020, 07:23

В Испании медики выявили самый ранний симптом коронавируса

18-07-2020, 11:55

В центре Гамалеи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса

18-07-2020, 10:40

Медики предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса

17-07-2020, 16:05

Употребление жирной рыбы может защитить мозг от негативных факторов среды

17-07-2020, 13:32

Ученые: Низкокалорийная диета полезна при лечении рака

17-07-2020, 11:04

Любимую еду россиян назвали опасной

16-07-2020, 19:33

Доктор Мясников назвал полезный фастфуд для профилактики рака

16-07-2020, 12:15

СМИ назвали Алтайский край коронавирусной аномалией

16-07-2020, 11:53

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения COVID-19

15-07-2020, 12:00

Россиянам рекомендовали навсегда привыкнуть к маскам

15-07-2020, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров