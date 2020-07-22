Неонатолог рассказал о повторном заражении коронавирусом детей

Сегодня, 00:05

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Неонатолог рассказал о повторном заражении коронавирусом детей

Медики Санкт-Петербурга проинформировали о рецидивах коронавируса у детей.

Как сообщил на пресс-конференции главный внештатный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов, в северной столице есть подтвержденные случаи повторного заражения коронавирусом у детей. По его словам, медики столкнулись с редкими ситуациями, когда часть детей к ним поступили повторно, то есть у детей были повторные заражения, что является чрезвычайной редкостью. При этом самому маленькому пациенту было всего 12 дней от роду. Медик признался, что это было «в определенной степени неожиданностью».

По оценке эксперта, эти повторно заболевшие малыши были с серьезными патологиями и опухолями. После прохождения лечения в педиатрическом университете они направлялись в больницы, где и наблюдались до инфицирования.

Хоть дети и восстанавливаются после коварной инфекции легче взрослых людей, у них может возникнуть бронхолегочная дисплазия.

Пока в стране COVID-19 обнаружен у 800 849 человек, 588 774 выздоровели, 13 046 скончались.

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