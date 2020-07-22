Ученые предложили новый способ лечения «бессмертного» вируса

Вирус герпеса врачи нередко называют «бессмертным», поскольку, попав в организм человека, он остается в нем на всю жизнь.

Многие годы ученые из разных стран мира пытались открыть средство, которое бы было эффективным в борьбе с вирусом герпеса.

Исследователи из США и Швеции заявили, что им удалось выяснить, как можно излечиться от герпеса, передает РИА Новости .

Изучив физические свойства вируса герпеса, они выяснили, что он состоит из тонкой белковой оболочки, капсида и генома. Вирус плотно покрыт генетическим материалом и имеет большое внутреннее давление, которое достигает примерно 20 атмосфер. Это давление превышает в 4 раза давление в закрытой бутылке шампанского.

За счет высокого внутреннего давления, вирус герпеса выбрасывает свои гены с высокой скоростью в ядро клетки, тем самым заражая ее. Таким способом вирус заражает все больше здоровых клеток, провоцируя болезненное состояние организма.

Препарат, который разработали ученые, блокирует свойство вируса герпеса заражать здоровые клетки. Молекулы этого препарата проникают в белковую оболочку вируса, мешая генам заражать клетки.

Важно отметить, что данный способ не приводит к резистентсности и действует независимо от того, как меняется ДНК вируса.

По мнению авторов исследования, разработанная ими методика лечения вируса герпеса – прорыв в разработке противовирусных препаратов. Они считают, что используя эту методику, можно будет создать универсальное противовирусное лекарство.