Эколог рассказал об опасности, которую таит в себе сушка белья на балконе

Сегодня, 11:41

Ольга Громова

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Эколог рассказал об опасности, которую таит в себе сушка белья на балконе
Сушка белья на балконе

Белье, высушенное на городском балконе, обретает не чистоту и свежесть, а настоящий букет, составленный из вредных элементов периодической таблицы Менделеева. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. Принято считать, что выстиранные вещи лучше сушить на свежем воздухе. Они там якобы становятся более свежими и приятно пахнут. Но это неправильное утверждение, если речь идет о городе.

«Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы — это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все — канцерогены», — объясняет Ястребцев.

Эколог добавил, что контактируя с такими элементами через белье, человек повышает собственные риски возникновения злокачественных опухолей, а также ухудшает работу своим легким. Речь о долгосрочной перспективе, так как негативный эффект от сушки белья на городском балконе проявляется не сразу. А вот в экологически чистом районе или зеленом дворе сушить можно и рекомендуется. Главное, чтобы окна квартиры не выходили на центральную магистраль.

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