Мэр Тавды заявил об ухудшении эпидситуации в городе

Сегодня, 09:28

Александр Зуев

0

Image 16+
Мэр Тавды заявил об ухудшении эпидситуации в городе
Мэр Тавды Виктор Лачимов

Виктор Лачимов, глава Тавдинского городского округа, сообщил об ухудшении эпидобстановки в городе. По его словам, инфицированных в округе гораздо больше, чем 92, как указывают в официальной статистике. Лачимов также заметил, что есть заболевшие, которые продолжают заражать людей, так как не находятся под контролем медиков. Он также призвал граждан придерживаться мер безопасности – носить маски и соблюдать дистанцию. Лачимов предупредил, что в ближайшее время в городе будут проведены рейды, в ходе которых накажут нарушителей - им выпишут штрафы. По словам мэра, раньше людей жалели - не штрафовали, но жалость оборачивается смертью людей.

Лачимов напомнил горожанам о том, что от коронавируса уже скончались некоторые региональные политики - глава министерства АПК региона Дмитрий Дегтярев и депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина. Он также подчеркнул, что сегодня есть группа риска, людям из которой помочь невозможно. Наряду с этим мэр напомнил, что действенных лекарств от COVID-19 нет и пациентов лечат противовирусными препаратами против гриппа, которые отсутствуют в аптеках и цена их под 2,5 тысячи.

Глава Тавды сказал о трудностях в городской медицине:

«Сегодня открыли 40 коек дополнительных инфекционных в бывшем здании роддома. Еще остался один этаж — будем открывать», пишет Znak.com.

Согласно последним данным, в Свердловской области за время эпидемии зафиксировано 18,7 тыс. случаев инфицирования, выздоровели 13,3 тыс. человек, скончались 213. С 27 июня в регионе ежедневно выявляют по 240–250 новых случаев заражения.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Россиянам посоветовали есть каждый день устриц и бразильские орехи

22-07-2020, 00:06

Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в РФ

21-07-2020, 16:44

Как понять, что COVID-19 перенесен бессимптомно

21-07-2020, 07:30

Названы способы подготовить организм ко второй волне коронавируса

20-07-2020, 17:45

Врач предупредила об опасном заболевании летом

20-07-2020, 17:42

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

20-07-2020, 17:39

Коронавирус из мегаполисов идет в российские регионы

20-07-2020, 13:22

Доктор Мацкеплишвили рассказал о воздействии коронавируса на мозг

19-07-2020, 23:07

Экс-эксперт ВОЗ предсказывает три волны коронавируса

19-07-2020, 08:50

Британские онкологи назвали пять симптомов, указывающих на рак кишечника

19-07-2020, 07:23

В Испании медики выявили самый ранний симптом коронавируса

18-07-2020, 11:55

В центре Гамалеи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса

18-07-2020, 10:40

Медики предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса

17-07-2020, 16:05

Употребление жирной рыбы может защитить мозг от негативных факторов среды

17-07-2020, 13:32

Ученые: Низкокалорийная диета полезна при лечении рака

17-07-2020, 11:04

Любимую еду россиян назвали опасной

16-07-2020, 19:33

Доктор Мясников назвал полезный фастфуд для профилактики рака

16-07-2020, 12:15

СМИ назвали Алтайский край коронавирусной аномалией

16-07-2020, 11:53

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения COVID-19

15-07-2020, 12:00

Россиянам рекомендовали навсегда привыкнуть к маскам

15-07-2020, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров