Мэр Тавды заявил об ухудшении эпидситуации в городе

Виктор Лачимов, глава Тавдинского городского округа, сообщил об ухудшении эпидобстановки в городе. По его словам, инфицированных в округе гораздо больше, чем 92, как указывают в официальной статистике. Лачимов также заметил, что есть заболевшие, которые продолжают заражать людей, так как не находятся под контролем медиков. Он также призвал граждан придерживаться мер безопасности – носить маски и соблюдать дистанцию. Лачимов предупредил, что в ближайшее время в городе будут проведены рейды, в ходе которых накажут нарушителей - им выпишут штрафы. По словам мэра, раньше людей жалели - не штрафовали, но жалость оборачивается смертью людей.

Лачимов напомнил горожанам о том, что от коронавируса уже скончались некоторые региональные политики - глава министерства АПК региона Дмитрий Дегтярев и депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина. Он также подчеркнул, что сегодня есть группа риска, людям из которой помочь невозможно. Наряду с этим мэр напомнил, что действенных лекарств от COVID-19 нет и пациентов лечат противовирусными препаратами против гриппа, которые отсутствуют в аптеках и цена их под 2,5 тысячи.

Глава Тавды сказал о трудностях в городской медицине:

«Сегодня открыли 40 коек дополнительных инфекционных в бывшем здании роддома. Еще остался один этаж — будем открывать», пишет Znak.com

Согласно последним данным, в Свердловской области за время эпидемии зафиксировано 18,7 тыс. случаев инфицирования, выздоровели 13,3 тыс. человек, скончались 213. С 27 июня в регионе ежедневно выявляют по 240–250 новых случаев заражения.