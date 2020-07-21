Жевательная резинка снизит уровень стресса и поможет похудеть

Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью агентству «Москва» назвала доступный всем россиянам продукт, который поможет снизить уровень стресса и похудеть. Это знакомая каждому жевательная резинка.
Врач в деталях пояснила, на чем основываются такие утверждения. Стародубова говорит, что люди, которые употребляют жвачку, реже прибегают к перекусам, поскольку работают жевательными мышцами, благодаря чему тяга к еде снижается.
А повторяющиеся движения челюстью - отличный способ обуздать стресс, на фоне которого, к слову, появляется желание съесть больше либо все время что-то есть.
Но важно помнить о том, что жвачка способна изменить вкусовое восприятие. Некоторые блюда после нее могут казаться невкусными и даже отвратительными.
Работа жевательных мышц в процессе жевания продукта способствует сжиганию калорий, что является ценным для тех, кто хочет сбросить лишний вес.
Врач рекомендовала также жевать резинку без сахара не более 10-20 минут подряд и не более получаса в день, иначе могут развиться проблемы, в том числе кариес, головные боли, проблемы с коронками либо винирами.
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