Жевательная резинка снизит уровень стресса и поможет похудеть

Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью агентству «Москва» назвала доступный всем россиянам продукт, который поможет снизить уровень стресса и похудеть. Это знакомая каждому жевательная резинка.

Врач в деталях пояснила, на чем основываются такие утверждения. Стародубова говорит, что люди, которые употребляют жвачку, реже прибегают к перекусам, поскольку работают жевательными мышцами, благодаря чему тяга к еде снижается.

А повторяющиеся движения челюстью - отличный способ обуздать стресс, на фоне которого, к слову, появляется желание съесть больше либо все время что-то есть.

Но важно помнить о том, что жвачка способна изменить вкусовое восприятие. Некоторые блюда после нее могут казаться невкусными и даже отвратительными.

«Мятная жевательная резинка, например, сильно стимулирует вкусовые рецепторы, и сразу после нее многие продукты приобретают неприятный привкус», — отметила Стародубова.

Работа жевательных мышц в процессе жевания продукта способствует сжиганию калорий, что является ценным для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

«Имеются данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела. Но не надо обманываться и ждать, что жевательная резинка позволит вам похудеть без всяких усилий. Впрочем, у некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия», - подытожила собеседник агентства.

Врач рекомендовала также жевать резинку без сахара не более 10-20 минут подряд и не более получаса в день, иначе могут развиться проблемы, в том числе кариес, головные боли, проблемы с коронками либо винирами.