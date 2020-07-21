Случаи заражения бубонной чумой в Монголии назвали обычным явлением

В Минздраве РФ прокомментировали случаи заражения бубонной чумой в Монголии, передает РИА Новости .

Заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, профессор Владимир Никифоров рассказал, что для Монголии чума – это обычное явление. Он также добавил, что несколько случаев заражения некорректно называть вспышкой.

«Два не связанных между собой случая с тремя заболевшими – это не вспышка! Для Монголии это обычное явление, у них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем», - подчеркнул Никифоров.

Он отметил, что в приграничной зоне России активно проводятся все противоэпидемиологические мероприятия. Там было привито местное население. Также власти запретили охоту на сурков. Этих животных в Монголии и приграничных территориях употребляют в пищу, а они, как известно, переносят чуму.

Чтобы не заразиться чумой, подчеркнул Никифоров, следует избегать контактов с больными животными. Также не следует охотиться на сурков, особенно в Алтайском крае и Забайкалье.

Стоит отметить, что бубонная чума сейчас успешно лечится антибиотиками. Важно получить медицинскую помощь до того, пока не развился токсико-инфекционный шок.

Ранее стало известно о том, что в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР) произошло заражение чумой. Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Там заболели два человека.