Эксперт рассказал, сколько людей в России страдают ожирением

Сегодня, 13:04

Ольга Громова

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Эксперт рассказал, сколько людей в России страдают ожирением
Избыточная масса тела

У 60 процентов жителей России есть избыточная масса тела, а 25 процентов населения страны вообще страдают ожирением, которое может быть одной из главных причин сахарного диабета, а также болезней сердца и сосудов. Такие данные привел глава Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

«60% населения России имеет избыточную массу тела, примерно 20-25% имеют уже ожирение», - сказал ученый в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня».

Тутельян напомнил, что ожирение, являясь фактором риска развития серьезных недугов, вносит свою лепту в сокращение продолжительности жизни. Напомним, невзирая на то, что существует множество диет для похудения, самым действенным методом расстаться с лишним весом являются правильное питание и физические нагрузки. Диетологи советуют отказаться от джанк-фуда в пользу овощей и мяса, правильно приготовленных - на пару или запеченных. О сахаре и сладостях вообще стоит позабыть, но нельзя пренебрегать физическими нагрузками. Начать можно даже с малого - с ходьбы.

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