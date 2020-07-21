Кардиолог Зубаилова озвучила 5 главных признаков больного сердца

Кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала о том, какие признаки могут указывать на больное сердце, передает РИА Новости . Врач отметила, что достаточно знать пять основных симптомов больного сердца, чтобы не упустить момент, когда правильная терапия поможет восстановить здоровье. Так, тревожным звоночком является отдышка, возникающая при физической нагрузке, если ранее при аналогичных обстоятельствах ее не было. Поэтому, если без видимых причин снизилась переносимость физических нагрузок, следует обратиться к кардиологу и пройти обследование.

Дискомфорт в грудной клетке – это еще один сигнал возможных проблем с сердцем. Если при выходе на холодный воздух, либо при ускоренной ходьбе появляется жжение за грудиной, либо рано утром возникает чувство сдавленности в груди, то, скорее всего, сосуды сердца забиты холестерином. Важно рассказать о своих ощущениях кардиологу, чтобы предотвратить тромбоз или инфаркт. Учащенный пульс также сигнализирует о проблемах с сердцем. Если пульс поднимается выше 90 ударов в минуту даже в спокойном состоянии, то это может указывать на нарушение сердечного ритма, что также является тревожным сигналом.

Отечные ноги к вечеру – это также сигнал проблем с сердцем. Задерживается лишняя жидкость и в других частях тела, создавая эффект прибавки в весе, увеличения объемов тела, что негативно сказывается на самочувствии и создает дискомфорт. При таких процессах в организме важно обязательно показаться врачу. Еще одним сигналом того, что сердце плохо работает, является невозможность спать в горизонтальном положении. Если человек может спать только полусидя, то у него слабое сердце, подчеркнула кардиолог. И с этим обязательно следует идти к кардиологу.