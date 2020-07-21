Число внебольничных пневмоний в Петербурге выросло в 10 раз

За период с января по май 2020 года в Петербурге резко выросло число смертности, а также количество внебольничных пневмоний. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года», опубликованном 22 июля, передает «Фонтанка ». Так, смертность за этот период в Петербурге была выше прошлогоднего значения на 2148 человек. Согласно данным статистики, в 2019 году за пять первых месяцев скончались 25730 человек, то в этом году уже 27878.

При этом число острых инфекций верхних дыхательных путей в январе-мае 2020 года было зафиксировано всего 886,4 тысячи, что составляет 93,3% от прошлого года. А вот количество случаев внебольничных пневмоний выросло в 2,7 раза. Около 50% из общего числа внебольничных пневмоний за период с января по май текущего года пришлось на май. В мае 2020 года число внебольничных пневмоний в сравнении с маем 2019 года выросло в 9,9 раза.

Численность постоянного населения Петербурга по предварительной оценке на 1 июня 2020 года составила 5,3952 млн, что на 0,05% меньше чем на начало года. Как объясняют эксперты, произошла естественная убыль населения. При этом миграционный прирост компенсировал лишь на 47,1% естественную убыль.